Батько студента облив вчительку фекаліями

Про це повідомляє «Суспільне».

У місті Новоселиця Чернівецької області батько одного зі студентів напав на викладачку, звинувативши у хабарництві.

"Це тобі за сина, бл***. Вкрала, скотина, чотири роки життя його. Ось це гівно за сина, за його диплом. 300 євро тобі дати?"- кричав чоловік.

Викладачка звернулася в поліцію щодо інциденту.

У мережі з'явилася інформація, що в селі про сім'ю студента відгукуються невтішно.

Нагадаємо, що під Запоріжжям в дитсадку розгорівся новий скандал.

Так, тато одного з вихованців дитячого садка в Мелітополі повідомив, що його син поскаржився на насильство вихователя. Дитина розповіла, що педагог вдарила його по губах на прогулянці.

Батьки спробували дізнатися у виховательки, чому вона так вчинила. За її словами, дитина лихословила на дитячому майданчику в присутності інших людей. Більш того, вона вважає, що все зробила правильно і не відчуває ніякої провини.

До слова, на Херсонщині вчитель побив учня.

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