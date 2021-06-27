Батько студента облив вчительку фекаліями
Про це повідомляє «Суспільне».
У місті Новоселиця Чернівецької області батько одного зі студентів напав на викладачку, звинувативши у хабарництві.
"Це тобі за сина, бл***. Вкрала, скотина, чотири роки життя його. Ось це гівно за сина, за його диплом. 300 євро тобі дати?"- кричав чоловік.
Викладачка звернулася в поліцію щодо інциденту.
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У мережі з'явилася інформація, що в селі про сім'ю студента відгукуються невтішно.
Нагадаємо, що під Запоріжжям в дитсадку розгорівся новий скандал.
Так, тато одного з вихованців дитячого садка в Мелітополі повідомив, що його син поскаржився на насильство вихователя. Дитина розповіла, що педагог вдарила його по губах на прогулянці.
Батьки спробували дізнатися у виховательки, чому вона так вчинила. За її словами, дитина лихословила на дитячому майданчику в присутності інших людей. Більш того, вона вважає, що все зробила правильно і не відчуває ніякої провини.
До слова, на Херсонщині вчитель побив учня.
Також ми повідомляли, що з'явилися норми поведінки вчителів у соцмережах.
Ще Рoliteka писала, що учитель-тиран познущався над 8-річною школяркою