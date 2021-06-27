Отец студента облил учительницу фекалиями
Об этом сообщает «Суспільне».
В городе Новоселица Черновицкой области отец одного из студентов напал на преподавательницу, обвинив во взяточничестве.
"Это тебе за сына, бл***. Украла, скотина, четыре года жизни его. Вот это говно за сына, за его диплом. 300 евро тебе дать?" - кричал мужчина.
Преподавательница обратилась в полицию относительно инцидента.
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В сети появилась информация, что в селе о семье студента отзываются нелестно.
Напомним, под Запорожьем в детсаду разгорелся новый скандал.
Так, папа одного из воспитанников детского садика в Мелитополе сообщил, что его сын пожаловался на насилие воспитателя. Ребенок рассказал, что педагог ударила его по губам на прогулке.
Родители попытались разузнать у воспитательницы, почему она так поступила. По ее словам, ребенок сквернословил на детской площадке в присутствии других людей. Более того, она считает, что все сделала правильно и не чувствует никакой вины.
К слову, на Херсонщине учитель избил ученика.
Также мы сообщали, что появились нормы поведения учителей в соцсетях.
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