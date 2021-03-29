Відома модель Кім Кардашьян показала себе, захопивши фанатів

Як пише Politeka.net, Кім Кардашьян на тлі підтверджених чуток про розлучення не дуже сумує. Красуня продовжує активно займатися соціальними мережами, де постійно публікує свої фотографії. Зірка не соромиться показувати своє тіло, тому є у Кім і пікантний контент.

На новому фото Кім здалася в "Невидимій" білизні, а зверху накинула халатик. Красуня взялася за нього руками, повністю розкривши, щоб показати досконале тіло. На ще кількох кадрах Кардашьян продемонструвала свою фігуру з різних ракурсів.

Фанати поставили сотні тисяч лайків і написали коментарі:

"Дати...". "Мені все ще потрібна ця колекція!", "Ципочка", " Моя улюблена, люблю це!", "Ти приголомшлива", "Люблю тебе, Кім", "Моя велика любов".

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На фото можна побачити, як Кім відпочиває від свого насиченого життя, безтурботно розвалившись в гамаку, натягнутим прямо в море, над самою водою. Красуня одягнена в простий чорний купальник-бікіні.

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