Молода дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова поділилася особистими кадрами

26-річна дівчина, яка перебуває на останніх місяцях вагітності, дуже любить ділитися з шанувальниками подробицями про своє життя, передає Politeka.net. Як відомо, Катерина була і залишається концертним директором Павлика. Саме на роботі у них закрутився службовий роман, який переріс у сім'ю.

Зараз Репяхова поєднує роботу директора свого чоловіка з веденням блогу в Instagram. Пробивна блондинка за рік серйозно розкрутила свій блог завдяки численним згадкам в пресі. Відзначимо, що Репяхова вміє підігрівати інтерес до своєї персони, тому час від часу балує шанувальників пікантними кадрами.

На свіжому короткому відео Катя зняла себе і чоловіка в ліжку. Сама Репяхова була одягнена в синю футболку, а ось Павлик, який застрибував до неї в обійми, був без одягу. 55-річний артист з величезним задоволенням приєднався до молодої дружини, розвеселивши її грайливим настроєм. Відео красуня супроводила закоханим смайлом - це любов.

Раніше ми писали, як Катерина Репяхова показала, що у неї підріс не тільки живіт. Дівчина приміряла сукню з глибоким декольте, яке оголило її пишний бюст. Виглядала дружина артиста неймовірно жіночно.

Нагадаємо, що вагітна дружина Павлика, яка кинула чоловіка одного, показала, як насолоджується відпочинком:"спасибі за...".

Як повідомляла Politeka, вагітна дружина Павлика показала, в якій розкоші відпочиває без чоловіка:"неймовірне місце".

Також Politeka писала, що вагітна дружина Віктора Павлика в прозорій блузі похвалилася важливою подією:"нікого не варто слухати".