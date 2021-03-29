Молодая жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась личными кадрами

26-летняя девушка, которая находится на последних месяцах беременности, очень любит делиться с поклонниками подробностями о своей жизни, передает Politeka.net. Как известно, Екатерина была и остается концертным директором Павлика. Именно на работе у них закрутился служебный роман, который перерос в семью.

Сейчас Репяхова совмещает работу директора своего мужа с ведением блога в Инстаграм. Пробивная блондинка за год серьезно раскачала свой блог благодаря многочисленным упоминаниям в прессе. Отметим, что Репяхова умеет подогревать интерес к своей персоне, поэтому время от времени балует поклонников пикантными кадрами.

На свежем коротком видео Катя засняла себя и мужа в постели. Сама Репяхова была одета в синюю футболку, а вот Павлик, который запрыгивал к ней в объятия, был без одежды. 55-летний артист с огромным удовольствием присоединился к молодой жене, развеселив ее игривым настроением. Видео красотка сопроводила влюбленным смайлом – это любовь.

Ранее мы писали, как Екатерина Репяхова показала, что у нее подрос не только живот. Девушка примеряла платье с глубоким декольте, которое обнажило ее пышный бюст. Выглядела жена артиста невероятно женственно.

Напомним, что беременная жена Павлика, бросившая мужа одного, показала, как наслаждается отдыхом: «Спасибо за…».

Как сообщала Politeka, беременная жена Павлика показала, в какой роскоши отдыхает без мужа: «Невероятное место».

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