Відома українська модель Інна Горячковська, яка володіє 15-м розміром бюста, показала себе

Як пише Politeka.net, Інна Горячковська обожнює привертати увагу до своїх пишних форм. Красуня будує кар'єру моделі і вибирає для фото ефектні образи з великим декольте. Зірка вже деякий час відпочиває в Мексиці і публікує в Instagram фото, захоплюючи фанатів ефектним розміром.

Так сталося і цього разу. Зірка викинула в соціальну мережу кадр, де вирішила поплавати в басейні. Дівчина була в червоному купальнику з великим декольте. Здавалося, ці "буйки" не дадуть потонути красуні. Модель насолоджувалася водичкою серед надувних матраців.

"Мексика", - залишила мітку Інна під фотографією.

Фанати поставили трохи більше сотні лайків і написали кілька коментарів:

"Ти найкрасивіша, Інна", "вогонь".

Повідомлялося, що відома модель з бюстом 15-го розміру Інна Горячковська поділилася секретом щастя у відвертому вбранні.

Вона одягла червоно-чорний халат з мереживними рукавами і екстремально глибоким декольте, тканина в зоні пояса сильно натягнулася і складається відчуття, що він ледь утримує значний обсяг Інни. Завдяки вдалому ракурсу відкривається прекрасний вид на напівпрозорий чорний бюстгальтер української моделі.

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