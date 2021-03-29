Известная украинская модель Инна Горячковская, которая обладает 15-м размером бюста, показала себя
Как пишет Politeka.net, Инна Горячковская обожает привлекать внимание к своим пышным формам. Красотка строит карьеру модели и выбирает для фото эффектные образы с большим декольте. Звезда уже некоторое время отдыхает в Мексике и публикует в Инстаграм фото, восхищая фанатов эффектным размером.
Так случилось и в этот раз. Звезда выбросила в социальную сеть кадр, где решила поплавать в бассейне. Девушка была в красном купальнике с большим декольте. Казалось, эти "буйки" не дадут утонуть красотке. Модель наслаждалась водичкой среди надувных матрасов.
"Мексика", - оставила метку Инна под фотографией.
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Фанаты поставили чуть больше сотни лайков и написали несколько комментариев:
"Ты самая красивая, Инна", "Огонь".
Сообщалось, что известная модель с бюстом 15-го размера Инна Горячковская поделилась секретом счастья в откровенном наряде.
Она надела красно-черный халат с кружевными рукавами и экстремально глубоким декольте, ткань в зоне пояса сильно натянулась и складывается ощущение, что он едва удерживает внушительный объем Инны. Благодаря удачному ракурсу открывается прекрасный вид на полупрозрачный черный бюстгальтер украинской модели.
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