Зірка "Victoria's Secret", відома модель Жизель Олівейра вразила яскравим весняним образом

Як повідомляє Politeka.net, Жизель Олівейра родом з Бразилії. У США вона переїхала, щоб пробитися в модельний бізнес, і це їй вдалося. Жизель відразу привернула увагу своєю екзотичною красою і відмінною фігуркою. Завдяки своїм ідеальним формам дівчина стала одним з ангелів Victoria's Secret. Красуня кілька разів співпрацювала з відомим брендом нижньої білизни.

Олівейра намагається розвивати свій Instagram, тому регулярно балує шанувальників яскравими знімками. Під час карантину вона влаштовувала домашні фотосесії, а зараз активно фотографується на вулиці. Олівейра завжди ретельно продумує образи, а іноді і зовсім рекламує імениті бренди.

На свіжих фото Олівейра побалувала шанувальників не тільки своєю красою, але і красою природи. Вона позувала біля неймовірно красивих квітів. На одному з фото вона буквально потонула в клумбі. Модель була дуже стильно одягнена. Темні джинси в поєднанні з в'язаним топом виглядали на ній дуже гармонійно.

"Цукерка", «хуліганка», «Ти така прекрасна, кожне твоє фото – це мистецтво», «Жизель – ти богиня», «яка красива», "ти весна", - пишуть користувачі Мережі.

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