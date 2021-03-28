Звезда «Victoria’s Secret», известная модель Жизель Оливейра впечатлила ярким весенним образом

Как сообщает Politeka.net, Жизель Оливейра родом из Бразилии. В США она переехала, чтобы пробиться в модельный бизнес, и это ей удалось. Жизель сразу привлекла внимание своей экзотической красотой и отменной фигуркой. Благодаря своим идеальным формам девушка стала одним из ангелов Victoria’s Secret. Красотка несколько раз сотрудничала с известным брендом нижнего белья.

Оливейра пытается развивать свой Инстаграм, поэтому регулярно балует поклонников яркими снимками. Во время карантина она устраивала домашние фотосессии, а сейчас активно фотографируется на улице. Оливейра всегда тщательно продумывает образы, а иногда и вовсе рекламирует именитые бренды.

На свежих фото Оливейра побаловала поклонников не только своей красотой, но и красотой природы. Она позировала возле невероятно красивых цветов. На одном из фото она буквально утонула в клумбе. Модель была очень стильно одета. Темные джинсы в сочетании с вязаным топом смотрелись на ней очень гармонично.

«Конфетка», «Хулиганка», «Ты так прекрасна, каждое твое фото – это искусство», «Жизель – ты богиня», «Какая красивая», «Ты весна», - пишут пользователи сети.

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