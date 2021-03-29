Відома модель Наомі Кемпбелл показала кілька бекстейдж-кадрів зі зйомок на узбережжі

Всесвітньо відома супермодель в 50 років може похвалитися участю в кращих показах, під час яких довела свою красу і право називатися "Чорною Пантерою". Наомі досить педантична в плані догляду за собою, тому її не раз називали зарозумілістю. І все ж, фотографи мріють працювати з нею.

Як відомо, Наомі одержима темою чистоти і гігієни, тому навіть гримерку просить готельну перед показами або зйомками. Так як їй не подобається бруд, вона також дезінфікує крісла, на яких сидить і речі, до яких торкається. Незважаючи на всі плітки, які ходять навколо модель, її дуже люблять фотографи.

Нещодавно сама модель поділилася бекстейдж-кадрами з останньої зйомки, причому вона показала, як можна привернути увагу завдяки незвично-яскравому костюму кислотного кольору і простому іміджу в цілому. На узбережжі Наомі стала зіркою цієї зйомки.

"Вау, це ж пишність перед нами; ну що за Малятко, як від такої відмовитися; Вау👙 хочеться побачити в бікіні; ніхто не робить цю зйомку краще, ніж ви самі; Я люблю сильніше😛 🍭; ти така красива; яскрава, Наомі сліпить; просто таю від такого образу, ніжність і стиль; це так інтригує, прекрасна, просто чудова».

Нещодавно Кемпбелл вирішила згадати про архівне стильне фото з колегою і подругою. На знімку супермодель позувала в модній сукні з одних срібних паєток, які прикрасили її точену фігуру і підкреслили тон шкіри, яким сама Наомі так пишається, називаючи себе пантерою.

"З днем народження леді бос і тільки бос, вітаю королеву 👑 👑 нехай цей рік принесе вам більше благословень, світла, любові і сміху ♥», - написала Наомі під фото.

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