Известная модель Наоми Кэмпбелл показала несколько бекстейдж-кадров со съемок на побережье

Всемирно известная супермодель в 50 лет может похвастаться участием в лучших показах, во время которых доказала свою красоту и право называться "черной пантерой". Наоми довольно щепетильна в плане ухода за собой, поэтому ее не раз называли высокомерой. И все же, фотографы мечтают работать с ней.

Как известно, Наоми одержима темой чистоты и гигиены, поэтому даже гримерку просит отельную перед показами или съемками. Так как ей не нравится грязь, она также дезинфицирует кресла, на которых сидит и вещи, к которым прикасается. Несмотря на все сплетни, которые ходят вокруг модель, ее очень любят фотографы.

Недавно сама модель поделилась бекстейдж-кадрами из последней съемки, причем она показала, как можно привлечь внимание благодаря необычно-яркому костюму кислотного цвета и простому имиджу в целом. На побережье Наоми стала звездой этой съемки.

«Вау, это же великолепие перед нами; ну что за малышка, как от такой отказаться; Вау👙 хочется увидеть в бикини; Никто не делает эту съемку лучше, чем вы сами; Я люблю сильнее😛🍭; Ты такая красивая; яркая, Наоми слепит, только ты здесь босс; просто таю от такого образа, нежность и стиль; Это так интригует, прекрасная, просто чудесная».

Недавно Кэмпбелл решила вспомнить о архивном стильном фото с коллегой и подругой. На снимке супермодель позировала в модном платье из одних серебряных пайеток, которые украсили ее точеную фигуру и подчеркнули тон кожи, которым сама Наоми так гордится, называя себя пантерой.

«С днем рождения леди бос и только бос, приветствую королеву👑👑 Пусть этот год принесет вам больше благословений, света, любви и смеха ♥», - написала Наоми под фото.

Напомним, что 50-летняя Наоми Кэмпбелл в чулках и мини показала, что не боится возраста: «Королева».

А еще Politeka писала, что бесстыжая Наоми Кэмпбелл сжала роскошные "кокосики", вызывая желания: "Ее величество".

Также Politeka сообщала, что Наоми Кэмпбелл завлекла аппетитными изгибами в блестящем платье: "Выглядишь на 21".