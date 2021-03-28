Актриса Анджеліна Джолі приголомшила фанатів неприроднім зовнішнім виглядом

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 45-річної зірки в Instagram опублікували цікавий знімок, на якому показали Джолі в надто "відфотошопленому" образі.

"Королева краси 😍", - написав автор поста.

Так, Анджеліна постала в кадрі в сіро-блакитній закритій сукні, продемонструвавши обличчя крупним планом. Ідеальна укладка зі злегка завитими локонами, а також макіяж з червоною помадою, не рахуючи ретуші, зробили цей кадр просто фантастичним.

Варто відзначити не всі залишилися в захваті від "вилизаного" фото. Деякі все ж вважають за краще бачити улюблену актрису в більш природному вигляді, а не з "пластмасовим" обличчям. Так як зірка не має свого аккаунта в Instagram, її фан-сторінки - як ковток свіжого повітря - тому користувачі все ж віддають перевагу Анджеліні справжній.

"Фотошоп 😢 натурально, будь ласка, Анджеліна ☝️"; "це лялька"; "виглядає чудово, завжди мила"; "справжня лялька з гарними очима❤️❤️"; "приголомшливо красиво❤️"; "ти з іншої планети😍"; "красива, приваблива, загадкова... богиня"; "навіть не схожа на себе тут, вона більш красива, коли натуральна", - коментували користувачі.

Раніше ми розповідали, в Instagram гаряче обговорюють фотоколаж з Джолі та її прийомною донькою Захарою. На першому знімку актриса тримала на руках темношкіру дитину, коли та була ще зовсім маленькою. На іншому фото Захара постала вже дорослою дівчиною - дивно, але Анджеліна за ці 16 років (саме стільки зараз її дочці) практично не змінилася.

Нагадаємо, втомлена Анджеліна Джолі в балахоні спантеличила зовнішністю на прогулянці з дочкою: "що ховала?".

Як повідомляла Politeka, нестаріюча Анджеліна Джолі засвітила татуювання на пікантному місці, яке зазвичай приховує.

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі без ліфчика прогулялася вулицями в тонкій майці з мереживами:"все напоказ".