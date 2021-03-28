Актриса Анджелина Джоли огорошила фанатов неестественным внешним видом

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 45-летней звезды в Инстаграм опубликовали любопытный снимок, на котором показали Джоли в чересчур "отфотошопленном" образе.

"Королева красоты 😍", - написал автор поста.

Так, Анджелина предстала в кадре в серо-голубом закрытом платье, продемонстрировав лицо крупным планом. Идеальная укладка со слегка завитыми локонами, а также макияж с красной помадой, не считая ретуши, сделали этот кадр просто фантастическим.

Стоит отметить не все остались в восторге от "вылизанного" фото. Некоторые все же предпочитают видеть любимую актрису в более естественном виде, а не с "пластмассовым" лицом. Так как звезда не имеет своего аккаунта в Инстаграм, ее фан-странички - как глоток свежего воздуха - поэтому пользователи все же отдают предпочтение Анджелине настоящей.

"Фотошоп 😢 натурально, пожалуйста, Анджелина ☝️"; "Это кукла"; "Выглядит прекрасно, всегда милая"; "Настоящая кукла с красивыми глазами ❤️❤️"; "Потрясающе красиво ❤️"; "Ты с другой планеты😍"; "красивая, привлекательная, загадочная... богиня"; "Даже не похожа на себя здесь, она более красивая, когда натуральная", - комментировали пользователи.

Ранее мы рассказывали, в Инстаграм горячо обсуждают фотоколлаж с Джоли и ее приемной дочкой Захарой. На первом снимке актриса держала на руках темнокожую малышку, когда та была еще совсем маленькой. На другом фото Захара предстала уже взрослой девушкой - удивительно, но Анджелина за эти 16 лет (именно столько сейчас ее дочери) практически не изменилась.

Напомним, уставшая Анджелина Джоли в балахоне озадачила внешностью на прогулке с дочерью: "Что прятала?".

Как сообщала Politeka, нестареющая Анджелина Джоли засветила татуировку на пикантном месте, которую обычно скрывает.

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли без лифчика прогулялась по улицам в тонкой майке с кружевами: "Все напоказ".