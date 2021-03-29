Американська модель і актриса Емілі Ратаковскі підкорила публіку розкішними формами

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 29-річної зірки опублікували кілька її яскравих фото. Як відомо, дівчина народила 8 березня свого первістка, після чого тимчасово припинила балувати шанувальників спокусливими кадрами, повністю віддавшись материнству. Тому в Мережі вирішили згадати, якою вона була до вагітності, показавши її найчарівніші образи.

Так, на першому опублікованому кадрі Ратаковскі постала в мікробікіні леопардового забарвлення. Дівчина вибрала найбільш вражаючий ракурс для фото, повернувшись до камери спиною, тим самим давши фанатам можливість насолодитися своєю пружною красою. З вологим волоссям, на тлі плетеного гамака під навісом з бамбука, Емілі млосно кинула погляд через плече, злегка відкривши ротик.

Вид ззаду, звичайно, заворожує, але спереду також є, чим помилуватися. На наступному кадрі Ратаковскі постала в іншому бікіні - помаранчевого відтінку з незвичайним ліфом-топіком, що спокусливо сидів на її апетитних принадах. Модель позувала на висоті, спершись на скляний бортик, натягнувши при цьому плавки до межі.

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Раніше ми розповідали, в Мережі обговорюють фото Емілі, на якому вона показала домашній та затишний образ, позуючи в ліжку. Модель розкрила білу сорочку й продемонструвала стиглі "диньки". Завдяки відсутності макіяжу і укладок, кадр вийшов дуже вдалим і натуральним. Один з користувачів під постом також зазначив:"Це фото суцільна ніжність".

Нагадаємо, Ратаковські без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак

А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковскі влаштувала Шалений відпочинок на яхті в чорному бікіні