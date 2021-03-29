Американская модель и актриса Эмили Ратаковски покорила публику роскошными формами

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 29-летней звезды опубликовали несколько ее ярких фото. Как известно, девушка родила 8 марта своего первенца, после чего временно прекратила баловать поклонников соблазнительными кадрами, полностью отдавшись материнству. Поэтому в Сети решили вспомнить, какой она была до беременности, показав ее самые обворожительные образы.

Так, на первом опубликованном кадре Ратаковски предстала в микробикини леопардовой расцветки. Девушка выбрала самый впечатляющий ракурс для фото, повернувшись к камере спиной, тем самым дав фанатам возможность насладиться своей упругой красотой. С влажными волосами, на фоне плетеного гамака под навесом из бамбука, Эмили томно кинула взгляд через плечо, слегка приоткрыв ротик.

Вид сзади, конечно, завораживает, но спереди также есть, чем полюбоваться. На следующем кадре Ратаковски предстала в другом бикини - оранжевого оттенка с необычным лифом-топиком, соблазнительно сидевшем на ее аппетитных прелестях. Модель позировала на высоте, оперевшись на стекляный бортик, натянув при этом плавки до предела.

Ранее мы рассказывали, в Сети обсуждают фото Эмили, на котором она показала домашний и уютный образ, позируя в постели. Модель распахнула белую рубашку и продемонстрировала спелые "дыньки". Благодаря отсутствию макияжа и укладок, кадр вышел очень удачными и натуральным. Один из пользователей под постом также отметил: "Это фото сплошная нежность".

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак

А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски устроила шальной отдых на яхте в черном бикини