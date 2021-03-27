Супермодель Наомі Кемпбелл покрасувалася в кислотному костюмі і у весільній сукні

Так, легендарна модель взяла участь у модній фотосесії для журналу Madame Figaro.

Результатами роботи вона поділилася у себе в Інстраграм, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Спочатку "чорна пантера" позувала в брючному костюмі кислотного кольору. Модель розставила ноги, позуючи в човні.

Потім вона постала в білій весільній сукні, поверх якої одягла широку куртку бежевого кольору.

Незважаючи на різні образи, зачіска у Наомі Кемпбелл була однакова – безліч африканських пучків красувалися на голові манекенниці.

"Ніхто не зробить це краще", - захоплюються фанати в коментарях.

Відзначимо, що неповторна Наомі відома не тільки красою і талантом, але ще і рядом гучних скандалів, які ставали надбанням громадськості.

Вона кидала в свою покоївку телефоном, закочувала істерики в салоні літака і на телебаченні, билася з поліцейськими, намагалася розбити камеру оператору після невдалого питання.

Втім, бурхливий темперамент не заважає їй активно займатися благодійністю, розпоряджаючись коштами власного фонду.

Нагадаємо, що 50-річна Наомі Кемпбелл в панчохах і міні показала, що не боїться віку: «Королева».

А ще Politeka писала, що безсоромна Наомі Кемпбелл стиснула розкішні "кокосики", викликаючи бажання:"її величність".

Також Politeka повідомляла, що Наомі Кемпбелл заманила апетитними вигинами в блискучій сукні:"виглядаєш на 21".