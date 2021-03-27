Супермодель Наоми Кэмпбелл покрасовалась в кислотном костюме и в свадебном платье

Так, легендарная модель приняла участие в модной фотосессии для журнала Madame Figaro.

Результатами работы она поделилась у себя в Инстраграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Сначала «черная пантера» позировала в брючном костюме кислотного цвета. Модель расставила ноги, позируя в лодке.

Потом она предстала в белом свадебном платье, поверх которого одела широкую куртку бежевого цвета.

Несмотря на различные образы, прическа у Наоми Кэмпбелл была одинаковая – множество африканских пучков красовались на голове манекенщицы.

"Никто не сделает это лучше", - восхищаются фанаты в комментариях.

Отметим, что неподражаемая Наоми известна не только красотой и талантом, но еще и рядом громких скандалов, которые становились достоянием общественности.

Она кидала в свою горничную телефоном, закатывала истерики в салоне самолета и на телевидении, дралась с полицейскими, пыталась разбить камеру оператору после неудачного вопроса.

Впрочем, бурный темперамент не мешает ей активно заниматься благотворительностью, распоряжаясь средствами собственного фонда.

Напомним, что 50-летняя Наоми Кэмпбелл в чулках и мини показала, что не боится возраста: «Королева».

А еще Politeka писала, что бесстыжая Наоми Кэмпбелл сжала роскошные "кокосики", вызывая желания: "Ее величество".

Также Politeka сообщала, что Наоми Кэмпбелл завлекла аппетитными изгибами в блестящем платье: "Выглядишь на 21".