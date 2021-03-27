Відома модель Кортні Кардашьян вийшла на мороз в купальнику і моментально зібрала майже півмільйона лайків
Пікантні фотографії старша сестра з сімейства Кардашьян виклала у себе в Instagram, передає Politeka.net
Гаряча красуня не боїться морозів і довела це попозувавши на тлі снігового гірського пейзажу в сріблястому бікіні.
Правда спочатку Кортні одягла білий пуховик і капелюшок, а потім вирішила скинути їх, продемонструвавши всім свої пружні сідниці, стрункі ніжки і позбавлений всякого жиру живіт.
Менше ніж за годину спокусливі фото набрали майже півмільйона лайків, всього ж на сторінку епатажної знаменитості підписані 114 мільйонів людей.
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Божевільна витівка сестрички Кардашьян розбурхала фоловерів.
"О, так, Кортні, достатньо!"
"Не холодно?»,
«Химерний»,
"Дуже сміливо»,
"Мені подобається»,
"Будь ласка, зупинись»,
"Круто", - пишуть в мережі.
Раніше ми писали, що Кортні Кардашьян осідлала спекотну подружку, влаштувавши шалені розваги.
На фото Кортні в штанях і ТОПі буквально осідлала подружку, яка стояла на четвереньках. Красуня підняла руку вгору, повернувшись до камери обличчям для фото. На другому фото дівчата вже сиділи разом на підлозі, схрестивши ноги.
Нагадаємо, що Кортні Кардашьян в шовковому міні нагнулася вперед, дозволяючи зазирнути в декольте
А ще Politeka писала, що підхмелена Кардашьян в бікіні забула про пристойності і залізла на стіл з келихом в руках
Також Politeka повідомляла, що мільйонерка Кортні Кардашьян зважилася показати, як виглядала до пластики обличчя і бюста