Известная модель Кортни Кардашьян вышла на мороз в купальнике и моментально собрала почти полмиллиона лайков
Пикантные фотографии старшая сестра из семейства Кардашьян выложила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net
Горячая красотка не боится морозов и доказала это попозировав на фоне снежного горного пейзажа в серебристом бикини.
Правда сначала Кортни одела белый пуховик и шляпку, а потом решила скинуть их, продемонстрировав всем свои упругие ягодицы, стройные ножки и лишенный всякого жира живот.
Меньше чем за час соблазнительные фото набрали почти полмиллиона лайков, всего же на страничку эпатажной знаменитости подписаны 114 миллионов людей.
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Безумная выходка сестрички Кардашьян взбудоражила фолловеров.
"О да, Кортни, достаточно!"
«Не холодно?»,
«Причудливая»,
«Очень смело»,
«Мне нравится»,
«Пожалуйста, остановись»,
«Круто», - пишут в сети.
Ранее мы писали, что Кортни Кардашьян оседлала знойную подружку, устроив шальные развлечения.
На фото Кортни в штанах и топе буквально оседлала подружку, которая стояла на четвереньках. Красотка подняла руку вверх, повернувшись к камере лицом для фото. На втором фото девушки уже сидели вместе на полу, скрестив ноги.
Напомним, что Кортни Кардашьян в шелковом мини нагнулась вперед, позволяя заглянуть в декольте
А еще Politeka писала, что подвыпившая Кардашьян в бикини забыла о приличиях и залезла на стол с бокалом в руках
Также Politeka сообщала, что миллионерша Кортни Кардашьян решилась показать, как выглядела до пластики лица и бюста