Известная модель Кортни Кардашьян вышла на мороз в купальнике и моментально собрала почти полмиллиона лайков

Пикантные фотографии старшая сестра из семейства Кардашьян выложила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net

Горячая красотка не боится морозов и доказала это попозировав на фоне снежного горного пейзажа в серебристом бикини.

Правда сначала Кортни одела белый пуховик и шляпку, а потом решила скинуть их, продемонстрировав всем свои упругие ягодицы, стройные ножки и лишенный всякого жира живот.

Меньше чем за час соблазнительные фото набрали почти полмиллиона лайков, всего же на страничку эпатажной знаменитости подписаны 114 миллионов людей.

Безумная выходка сестрички Кардашьян взбудоражила фолловеров.

"О да, Кортни, достаточно!"

«Не холодно?»,

«Причудливая»,

«Очень смело»,

«Мне нравится»,

«Пожалуйста, остановись»,

«Круто», - пишут в сети.

Ранее мы писали, что Кортни Кардашьян оседлала знойную подружку, устроив шальные развлечения.

На фото Кортни в штанах и топе буквально оседлала подружку, которая стояла на четвереньках. Красотка подняла руку вверх, повернувшись к камере лицом для фото. На втором фото девушки уже сидели вместе на полу, скрестив ноги.

Напомним, что Кортни Кардашьян в шелковом мини нагнулась вперед, позволяя заглянуть в декольте

А еще Politeka писала, что подвыпившая Кардашьян в бикини забыла о приличиях и залезла на стол с бокалом в руках

Также Politeka сообщала, что миллионерша Кортни Кардашьян решилась показать, как выглядела до пластики лица и бюста



