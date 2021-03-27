Відома актриса Ольга Куриленко, яка зіграла знамениту дівчину Джеймса Бонда вирішила згадати свою головну роль і похвалилася фотосесією з цього фільму

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram відома актриса, яка живе у Франції вирішила нагадати шанувальникам, завдяки якій ролі вона стала всесвітньо популярною.

Ольга розмістила фото в майці і штанях, залазячи у величезну чавунну трубу з круглими дверцятами. Дівчина вся вимазана і скуйовджена. Однак не втратила привабливість.

"Повернення до цієї фотосесії #QuantumOfSolace. # 007 # Джеймс Бонд", - написала актриса.

Шанувальники тут же відреагували на фото, поставивши лайки і компліменти для дівчини в колонці коментарів.

"Це був відмінний фільм, і ви зіграли в ньому відмінну роль. Я навіть грав у відеогру з цього фільму під назвою "Джеймс Бонд 007 "Квант розради"".", "Люблю цей дикий погляд 😍❤🤘", " 😜ЛЮБЛЮ цей фільм!", "Така красива дівчина"," все ще дуже красива"," нескінченна краса", " дуже сподобався цей фільм! Дякуємо Ольга Куриленко за ваш внесок у французький Bond!", "Одна з моїх улюблених дівчат Бонда. Ви були чудові в "квантовому розраді" в ролі Камілли", - відгукнулися шанувальники.

Варто сказати, що у Ольги досить велика армія шанувальників, які стежать за її творчістю в мережі Instagram. Понад 755 тисяч фанатів підписано на сторінку знаменитості. Зірка часто публікує фото і пости, які не залишають дівчину байдужою.

Так нещодавно Ольга розміщувала кілька постів на тему дитячих будинків в Україні. Вона описувала жахливі історії, які відбуваються в дитячих притулках. І зверталася до Європейської Ради.

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