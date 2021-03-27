Відома українська співачка і DJ Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала своє тренування
Як пише Politeka.net, красуня регулярно займається спортом і обожнює робити шпагати. Зірка часто ділитися подібним контентом в соціальній мережі Instagram, де за Анастасією стежить майже 100 тисяч фанатів.
Цього разу Кумейко опублікувала ролик, в якому зайнялася ранковим "шибарі". Дівчина повисла тілом над підлогою, тримаючись за спеціальні поручні на гумках. У якийсь момент т Анастасії підійшов тренер, який її поплавив, взявшись за зовнішню сторону стегна долонею.
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Ранкові шибарі за допомогою червоного шнура", - написала красуня під відео.
"Часто до тебе заграють інструктори", - написав один з користувачів.
"Ні. У нас є завдання-відновити мене. Все що повз, я не вітаю", - написала у відповідь Кумейко.
Фанати подивилися ролик кілька тисяч разів і написали коментарі:
"Машина космічна", " Настя. Давно хотів запитати про успіхи на канаті. Або ви вже закинули це мистецтво?", "Спорт - є молодість. Респект".
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