Известная украинская певица и DJ Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала свою тренировку

Как пишет Politeka.net, красотка регулярно занимается спортом и обожает делать шпагаты. Звезда часто делиться подобным контентом в социальной сети Инстаграм, где за Анастасией следит почти 100 тысяч фанатов.

В этот раз Кумейко опубликовала ролик, в котором занялась утренним "шибари". Девушка повисла телом над полом, держась за специальные поручни на резинках. В какой-то момент т Анастасии подошел тренер, который ее поплавил, взявшись за внешнюю сторону бедра ладонью.

"Красивое пробуждение организма.

Утренние шибари с помощью красного шнура", - написала красотка под видео.

"Часто к тебе заигрывают инструкторы", - написал один из пользователей.

"Нет. У нас есть задача - восстановить меня. Все что мимо, я не приветствую", - написала в ответ Кумейко.

Фанаты посмотрели ролик несколько тысяч раз и написали комментарии:

"Машина космическая", "Настя. Давно хотел спросить об успехах на канате. Или Вы уже забросили это искусство?", "Спорт - есть молодость. Респект".

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