Леся та Оля добре провели час у відпустці

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк разом з довгоногою красунею Олею Поляковою помірялися фігурам

Після того, як зйомки в різних шоу були закінчені і настав період відпустки між проектами, багато зірок не стали засиджуватися вдома і нудьгувати на карантині. Частина артистів воліла полетіти на спекотні пляжі, звідки діляться самими різними кадрами. Встигли виділитися телеведуча Леся Нікітюк і співачка Оля Полякова.

У модних міні-бікіні зірки підкорювали пляж без зайвої скромності, адже їм є що показати фанатів. Найбільш обговорювані фото згадали в групі Instagram «Зоряного шляху»;

"Битва пляжних фото 🔥Зима в цьому році виявилася затяжною, тому зірки не чекали «біля моря погоди» - зібрали валізи і попрямували на курорт. Так, зараз теплом насолоджуються детектив шоу Маска Оля Полякова і ведуча Леся Нікітюк. Крім того, обидві гріють фанів жаркими знімками», - сказано в підписі до кадру.

"2 тільки Леся👍; обидві красуні; Іванівна; 2🔥; Леся Іванівна; 2 Леся Ніквтюк;2🔥; я дуже люблю Лесю !!!; Оля, видихай 😂; Леся🔥; дві красуні😍; Леся Нікітюк просто агонь 2!; Обидві дуже красиві👸 👸 кожна по своєму прекрасна; Я хочу на Мальдіви🌴 😍; обидві красуні😍 🔥».

Як відомо, Леся Нікітюк вирішила зробити паузу і вирушила вивчати таємниці стародавнього Єгипту. Вибір зірки припав на загадкове місто Луксор, який знаходиться у Верхньому Єгипті. Красуня відразу вирішила подивитися на Храм Хатшепсут.

У Instagram зірка поділилася фотозвітом із загадкового місця. Нікітюк вибрала для прогулянки штани, топік, бейсболку і стильні окуляри. На знімках Нікітюк позувала у стародавніх колон, на площі і біля настінних малюнків.

Нагадавши, Нікітюк несподівано відтягнула халатик і показала багрову шкіру

А ще Politeka писала, що напівголу Нікітюк в капелюсі і високо натягнутих трусах засоромили на курорті

Також Politeka повідомляла, що Нікітюк в розслабленій позі хвалилася фігурою в розстебнутій сорочці



