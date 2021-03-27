Леся и Оля хорошо провели время в отпуске

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк вместе с длинноногой красоткой Олей Поляковой померились фигурамм

После того, как съемки в различных шоу были закончены и наступил период отпуска между проектами, многие звезды не стали засиживаться дома и скучать на карантине. Часть артистов предпочла улететь на жаркие пляжи, откуда делятся самыми разными кадрами. Успели выделиться телеведущая Леся Никитюк и певица Оля Полякова.

В модных мини-бикини звезды покоряли пляж без лишней скромности, ведь им есть что показать фанатов. Самые обсуждаемые фото упомянули в группе Инстаграм «Звездного пути»;

«Битва пляжных фото 🔥Зима в этом году оказалась затяжной, поэтому звезды не ждали «у моря погоды» - собрали чемоданы и направились на курорт. Так, сейчас теплом наслаждаются детектив шоу Маска Оля Полякова и ведущая Леся Никитюк. Кроме того, обе греют фанов жаркими снимками», - сказано в подписи к кадру.

«2 только Леся👍; обе красотки; Ивановна; 2🔥; Леся Ивановна; 2 Леся Никвтюк; 2🔥;Я очень люблю Лесю !!!; Оля, выдыхай 😂; Леся🔥; две красотки😍; Леся Никитюк просто агонь 2!; Обе очень Красивые👸👸 каждая по своему Прекрасна; Я хочу на Мальдивы 🌴😍; Обе красавицы 😍🔥».

Как известно, Леся Никитюк решила сделать паузу и отправилась изучать тайны Древнего Египта. Выбор звезды пал на загадочный город Луксор, который находится в Верхнем Египте. Красотка сразу решила посмотреть на Храм Хатшепсут.

В Инстаграм звезда поделилась фотоотчетом из загадочного места. Никитюк выбрала для прогулки штаны, топик, бейсболку и стильные очки. На снимках Никитюк позировала у древних колонн, на площади и возле настенных рисунков.

Напомним, Никитюк неожиданно оттянула халатик и показала багровую кожу

А еще Politeka писала, что полуголую Никитюк в шляпе и высоко натянутых трусах застыдили на курорте

Также Politeka сообщала, что Никитюк в расслабленной позе хвастнула фигурой в расстегнутой рубашке



