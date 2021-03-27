Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, записала пікантне відео
Зірка завоювала популярність в мережі після того, як зробила пластичні операції й розповіла про них, повідомляє Politeka.net. Красуня показує результати роботи хірургів у своєму Instagram.
Так, в одному з останніх постів зірка блиснула формами на відео. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
На кадрах Омович в дзеркалі показала свої об'ємні сідниці в стрінгах, також красиво в ліфчику випирав шостий розмір бюста.
" Video or Photo?🤔 👇 🏻 ", - написала Омович.
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За 20 хвилин публікація зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів.
"Я в шоці😅 😅 😮", " якщо ми складемо підвищену потужність X в квадрат і помножимо її на інтеграл з П'яти третин м, розділений на двадцять два, то в результаті ви найкрасивіша жінка в світі😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍", "Мураха", " відео 🔥 це зараз дуже сміливо виставити без фільтрів і з таким світлом. Можна довго обговорювати імпланти і тд. Але все одно круто", "Ммм, ти така се**уальна 😍»," прекрасна Олена», "ти дуже красива, моя королева", - написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Олена Омович з 15 років працює моделлю. Пізніше дівчина зробила ринопластику, збільшила губи, груди і сідниці.
Своєю зовнішністю зірка привернула увагу брендів, які захотіли з нею працювати. Модель стверджує, що заробляє гроші чесною працею, проте в мережі не вщухають чутки про те, що вона займається ескортом.
Нагадаємо, українська Кардашьян в леопарді заманила образом Східної принцеси
А ще Politeka писала, що українська Кардашьян в бікіні зі смужок показала себе справжню без фільтрів
Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян у непристойному топі замість ліфчика не змогла прикрити бюст