Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, записала пікантне відео

Зірка завоювала популярність в мережі після того, як зробила пластичні операції й розповіла про них, повідомляє Politeka.net. Красуня показує результати роботи хірургів у своєму Instagram.

Так, в одному з останніх постів зірка блиснула формами на відео. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах Омович в дзеркалі показала свої об'ємні сідниці в стрінгах, також красиво в ліфчику випирав шостий розмір бюста.

" Video or Photo?🤔 👇 🏻 ", - написала Омович.

За 20 хвилин публікація зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Я в шоці😅 😅 😮", " якщо ми складемо підвищену потужність X в квадрат і помножимо її на інтеграл з П'яти третин м, розділений на двадцять два, то в результаті ви найкрасивіша жінка в світі😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍", "Мураха", " відео 🔥 це зараз дуже сміливо виставити без фільтрів і з таким світлом. Можна довго обговорювати імпланти і тд. Але все одно круто", "Ммм, ти така се**уальна 😍»," прекрасна Олена», "ти дуже красива, моя королева", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Олена Омович з 15 років працює моделлю. Пізніше дівчина зробила ринопластику, збільшила губи, груди і сідниці.

Своєю зовнішністю зірка привернула увагу брендів, які захотіли з нею працювати. Модель стверджує, що заробляє гроші чесною працею, проте в мережі не вщухають чутки про те, що вона займається ескортом.

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