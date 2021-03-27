Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, записала пикантное видео

Звезда завоевала популярность в сети после того, как сделала пластические операции и рассказала о них, сообщает Politeka.net. Красотка показывает результаты работы хирургов в своем Инстаграм.

Так, в одном из последних постов звезда сверкнула формами на видео. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах Омович в зеркале показала свои объемные ягодицы в стрингах, также красиво в лифчике выпирал шестой размер бюста.

" Video or Photo?🤔👇🏻", - написала Омович.

За 20 минут публикация собрала более 5000 лайков и много комментариев.

"Я в шоке😅😅😮", "если мы сложим повышенную мощность x в квадрат и умножим ее на Интеграл из пяти третей м, разделенный на двадцать два, то в результате вы самая красивая женщина в мире😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍", "Муравей", "Видео 🔥 это сейчас очень смело выставить без фильтров и с таким светом. Можно долго обсуждать импланты и тд. Но всё равно круто", «Ммм, ты такая се**уальная 😍», «Прекрасная Алена», «Ты очень красивая, моя королева», - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алена Омович с 15 лет работает моделью. Позже девушка сделала ринопластику, увеличила губы, грудь и ягодицы.

Своей внешностью звезда привлекла внимание брендов, которые захотели с ней работать. Модель утверждает, что зарабатывает деньги честным трудом, однако в сети не утихают слухи о том, что она занимается эскортом.

Напомним, украинская Кардашьян в леопарде завлекла образом восточной принцессы

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