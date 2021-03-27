Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, вразила перетворенням фігури після того, як сильно поправилася

Пишнотіла модель прославилася після першої ж вдалої фотосесії, що потрапила в її портфоліо. Причому зірка заради слави вирішила набрати багато зайвих кілограм, щоб і без того великі форми виділялися в її образі. Тепер Гюль не тільки не приховує себе, але і робить акцент на достоїнствах.

Наприклад, на останньому своєму фото, представленому в Instagram, модель позувала в одній білизні і маєчці, насилу прикриває її форми значного розміру. Щоб уникнути зайвої відвертості, Бахарі поставила пачку закусок в пластиковій упаковці між своїх ніг.

Дівчина хоче добре виглядати, навіть якщо поправилася:

"Ці льодяники на паличці низькокалорійні і спеціально створені для того, щоб я відчувала ситість між прийомами їжі 🍭 я безумовно потайки їла закуски, і це позначилося на моєму животі. Тепер контролюють це", - написала Бахарі.

Фанати не стали її ігнорувати:

"Яка велика; ви стали ще сміливіше😮 ваш десерт дуже хороший; сенсаційний образ малятка; красивий бікіні; Повір мені вона того варта; закінчується гламуром і красою людина; красива метелик; Вам смачно?; Ти занадто солодка людина, як льодяник».

Найчастіше Гюль вибирає один акцент, щоб привернути увагу кращим видом. Як можна помітити, зараз Бахарі сильно змінилася, адже набрала багато зайвих кілограм спеціально для того, щоб і бюст, і її стегна стали більше.

На фото, яке модель виклала кілька годин тому, вона добре показала, як виглядає без ліфчика. Дівчина просто відчинила маленьку кофтинку, під якою не було ні майки, ні білизни.

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