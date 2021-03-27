Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, впечатлила преображением фигуры после того, как сильно поправилась

Пышнотелая модель прославилась после первой же удачной фотосессии, попавшей в ее портфолио. Причем звезда ради славы решила набрать много лишних килограмм, чтобы и без того крупные формы выделялись в ее образе. Теперь Гюль не только не скрывает себя, но и делает акцент на достоинствах.

К примеру, на последнем своем фото, представленном в Инстаграм, модель позировала в одном белье и маечке, с трудом прикрывающей ее формы внушительного размера. Чтобы избежать лишней откровенности, Бахари поставила пачку закусок в пластиковой упаковке между своих ног.

Девушка отметили, что хочет хорошо выглядеть, даже если поправилась:

«Эти леденцы на палочке низкокалорийны и специально созданы для того, чтобы я чувствовала сытость между приемами пищи 🍭 Я определенно тайком ела закуски, и это сказалось на моем животе. Теперь контролируют это», - написала Бахари.

Фанаты не стали ее игнорировать:

«Какая большая; вы стали еще смелее😮 ваш десерт очень хороший; Сенсационный образ малышки; Красивый бикини; Поверь мне она того стоит; Истекающий гламуром и красотой человек; красивая бабочка; Вам Вкусно?; Ты слишком сладкий человек, как леденец».

Чаще всего Гюль выбирает один акцент, чтобы привлечь внимание лучшим видом. Как можно заметить, сейчас Бахари сильно изменилась, ведь набрала много лишних килограмм специально для того, чтобы и бюст, и ее бедра стали больше.

На фото, которое модель выложила несколько часов назад, она хорошо показала, как выглядит без лифчика. Девушка попросту распахнула маленькую кофточку, под которой не было ни майки, ни белья.

Напомним, турецкая Кардашьян с трудом втиснула формы шестого размера в кофточку

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