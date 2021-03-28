Відома блогер і модель Анастасія Похрещук, зірка "Від пацанки до панянки", показала себе після операції

Як пише Politeka.net, Київська модель ще не встигла полетіти назад в Україну і проходить реабілітацію в Стамбулі, де робила операцію. Дівчина не захотіла схуднути традиційним способом, тому вирішила звернутися в улюблену клініку, де раніше робила вилиці.

Цього разу Анастасія здалася в рожевій кофтині, яку розстебнула, даючи зазирнути в декольте. Образ модель доповнила стильними окулярами, які і хотіла показати фанатам.

"Як мені в окулярах", - написала дівчина під фото.

Фанати відразу почали засипати модель лайками і коментарями:

"Ділова така"," Бомба"," бухгалтерка"," відмінно, носи не знімаючи"," як училка з полуничного відео"," тобі дуже йдуть окуляри"," класно, стильно"," як відьма стала"," дуже стильно"," кльово"," ось особисто на мій смак і колір прямо супер"," навіть дуже нічого, можна поекспериментувати з оправою"," окуляри гармонізують обличчя дуже добре"," окуляри тобі дуже йдуть"," пані", взагалі-то добре"," добре дуже"," шикарна жінка, сідай до мене в машину", " добре тобі в очечах) ввечері каву п'ємо?) ", "Правильно підібрані окуляри завжди добре виглядають....".

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