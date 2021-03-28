Известная блогер и модель Анастасия Покрещук, звезда "Від пацанки до панянки", показала себя после операции

Как пишет Politeka.net, киевская модель еще не успела улететь обратно в Украину и проходит реабилитацию в Стамбуле, где делала операцию. Девушка не захотела похудеть традиционным способом, поэтому решила обратиться в любимую клинику, где ранее делала скулы.

В этот раз Анастасия показалась в розовой кофточке, которую расстегнула, давая заглянуть в декольте. Образ модель дополнила стильными очками, которые и хотела показать фанатам.

"Как мне в очках", - написала девушка под фото.

Фанаты сразу принялись засыпать модель лайками и комментариями:

"Деловая такая", "Бомба", "Бухгалтерша", "Отлично, носи не снимая", "Как училка из клубничного видео", "Тебе очень идут очки", "Классно, стильно", "Как ведьма стала", "Очень стильно", "Клево", "Вот лично на мойй вкус и цвет прямо супер", "Даже очень ничего, можно поэкспериментировать с оправой", "Очки гармонизируют лицо очень хорошо", "Очки тебе очень идут", "Госпожа", Вообще-то хорошо", "Хорошо очень", "Шикарная женщина, садись ко мне в машину", "Хорошо тебе в очечах) вечером кофе пьём?)", "Правильно подобранные очки всегда хорошо смотрятся....".

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