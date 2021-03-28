Модель Альона Омович, яку в соцмережах охрестили українською Кардашьян, поділилася незвичайними домашніми кадрами

Так як дівчина є альтернативною моделлю, вона не обмежена в прийомах їжі, може не сидіти на дієтах і не стежить за рамками краси, встановлених для моделей з подіумних доріжок. Причому Альона відкрито заявляє: їй все одно на стандарти.

З цієї причини дівчина з аномальною худорбою вирішила поставити імпланти в груди і сідниці, збільшила губи, змінила форму носа і скул, а також підтягнула очі. Дівчина косметичних процедур не боїться і довіряє своїм лікарям. Про всі процедури сама Олена говорить з легкістю, адже це її прославило.

Як можна помітити на особистих сторі зірки, навіть вдома Олена зможе здивувати виглядом, адже в Тоненькому чорному топі складно приховати такі видатні форми шостого розміру. При цьому плоский живіт не менш примітний-дівчина їсть корисну їжу, але не відмовляється від шкідливого фаст-фуду і все одно не товстіє.

А ось на знімку Олена відображена за кермом машини в екстравагантній позі. Перед камерою вона з'явилася у вузьких шкіряних лосинах чорного кольору і білому боді цікавої форми, яке ледь утримує шостий розмір моделі, ще й без білизни.

"Великі"," дійсно дивно", "чудове тіло", "гаряча богиня", "приголомшлива краса", "Краса-Краса, ловіть, падає"," відмінна"," красива"," Ого, яка", " Привіт, красуня!", "Просто довези мене до свого серця", - пишуть в коментарях до фото Омович.

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