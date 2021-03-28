Модель Алена Омович, которую в соцсетях окрестили украинской Кардашьян, поделилась необычными домашними кадрами

Так как девушка является альтернативной моделью, она не ограничена в приемах пищи, может не сидеть на диетах и не следит за рамками красоты, установленных для моделей из подиумных дорожек. Причем Алена открыто заявляет: ей все равно на стандарты.

По этой причине девушка с аномальной худобой решила поставить импланты в грудь и ягодицы, увеличила губы, изменила форму носа и скул, а также подтянула глаза. Девушка косметических процедур не боится и доверяет своим врачам. О всех процедурах сама Алена говорит с легкостью, ведь это ее прославило.

Как можно заметить на личных стори звезды, даже дома Алена сможет удивить видом, ведь в тоненьком черном топе сложно скрыть такие выдающиеся формы шестого размера. При этом плоский живот не менее примечательный – девушка ест полезную еду, но не отказывается от вредного фаст-фуда и все равно не толстеет.

А вот на снимке Алена запечатлена за рулем машины в экстравагантной позе. Перед камерой она появилась в узких кожаных лосинах черного цвета и белом боди интересной формы, которое едва удерживает шестой размер модели, еще и без белья.

"Большие", "Действительно удивительно", "Великолепное тело", "Горячая богиня", "Потрясающая красота", "Красота-красота, ловите, падает", "Отличная", "Красивая", "Ого, какая", "Привет, красавица!", "Просто довези меня до своего сердца", - пишут в комментариях к фото Омович.

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