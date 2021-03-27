Відома співачка Санта Дімопулос, зірка "Танців з зірками", показала себе в гарячому образі

Як пише Politeka.net, палюча красуня завоювала серця українців після участі в проекті "ВІА Гра". Після цього красуня займалася різними проектами, в тому числі і була на шоу "Танці з зірками". Красуня не забуває і про соціальні мережі, де підігріває інтерес до своєї творчості.

Цього разу дівчина здалася в ефектному вбранні, а очі закрила окулярами. Зірка сиділа серед каменів, інтригуючи розкішним виглядом.

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Невдоволення. Незважаючи на те, що ми всі вже звикли (за цілий рік!) до того, що відбувається, я все одно відчуваю, як багато невдоволення навколо", - написала Санта.

Фанати поставили понад чотири тисячі лайків і написали коментарі:

"О боги, що це за Багіра, Santa, диявольська у вас краса....", "Круте фото","Магічна краса".

Ми писали, що Санта Дімопулос, продемонструвала шикарні форми в червоному купальнику.

Цього разу артистка вирішила показати, як виглядає в купальнику. Санта розмістила знімок, зроблений на березі. Вона лягла на найчистіший пісок, в цей час її накрила легка хвиля.

Нагадаємо, Дімопулос з "Танців з зірками "вразила" інструкцією " по вихованню маленької дочки

А ще Politeka писала, що Дімопулос з "Танців з зірками" показала, як виглядала раніше

Також Politeka повідомляла, що гаряча Дімопулос з "Танців з зірками" в бікіні підрум'янила ідеальне тіло на Мальдівах



