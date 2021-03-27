Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує балувати фанатів оригінальними і простими образами вдома

Виконавиця стала вести соціальні мережі досить активно, також Настя почала і знімати різні фото і відео для платформ заради популярності. Причому встигає Настя і знімати кліпи, і займатися колекцією свого одягу. А ще брати участь у різних шоу.

Проте, іноді артистці потрібен відпочинок, і вона вирішила деякий час залишити для себе і зникнути з соціальних мереж. На фан-акаунті з'явилися різні фото Насті, якими вона підкорювала шанувальників останнім часом.

Кадр, на якому зірка позує в гірчичному міні-топі на відпочинку на вулиці, припав усім до душі, адже був максимально простим і природним, а демонстрація фігури Насті в принципі не може залишити байдужим.

Скинувши більше 20 кілограм Каменських раз у раз робить акцент на своєму тілі. Причому не завжди вдало, проте зірка продовжує намагатися скинути зайве. Проте, в провокативних позах Настя все ж приховує зайве, наприклад, в цей раз не ідеально плоский живіт, прикритий подушкою.

Також сама артистка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому вона вирішила поговорити про важливий момент в житті кожної людини, коли в ній відбувається так звана перезавантаження.

"Перезавантаження-це необхідна частина життя. Але у кожного настає момент, коли потрібен саме внутрішній, душевний відпочинок. У такі моменти зміна обстановки і зміна звичних дій - це для мене, напевно, найкраще перезавантаження», - розповіла зірка.

У той же час, вона заінтригувала своїх шанувальників, заявивши, що найближчим часом поділиться з ними важливою новиною.

"Нарешті новина про вагітність. Пора б уже", "от би лялечку вам" « " ти чекаєш дитину?", "Так хочеться щоб ви були вагітні», «гарного відпочинку», «згодні на все 100. Перезавантаження важливе", - пишуть люди.

Нагадавши, Полякова в гніві почала ламати інвентар на" масці", поскандаливши з Каменських: "пішла по стопах...".

Як повідомляла Politeka, Каменських і Гросу зійшлися в "битві француженок", кардинально змінивши зовнішність: "не йде взагалі".

Також Politeka писала, що Настя Каменських без штанів в образі дівчинки-підлітка показала українцям мову.