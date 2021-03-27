Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает баловать фанатов оригинальными и простыми образами дома

Исполнительница стала вести социальные сети довольно активно, также Настя начала и снимать различные фото и видео для платформ ради популярности. Причем успевает Настя и снимать клипы, и заниматься коллекцией своей одежды. А еще принимать участие в различных шоу.

Тем не менее, иногда артистке нужен отдых, и она решила некоторое время оставить для себя и исчезнуть из социальных сетей. На фан-аккаунте появились разные фото Насти, которыми она покоряла поклонников в последнее время.

Кадр, на котором звезда позирует в горчичном мини-топе на отдыхе на улице, пришелся всем по душе, ведь был максимально простым и естественным, а демонстрация фигуры Насти в принципе не может оставить равнодушным.

Сбросив более 20 килограмм Каменских то и дело делает акцент на своем теле. Причем не всегда удачно, однако звезда продолжает стараться сбросить лишнее. Тем не менее, в провокативных позах Настя все же скрывает лишнее, к примеру, в этот раз не идеально плоский живот, прикрытый подушкой.

Также сама артистка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем она решила поговорить о важном моменте в жизни каждого человека, когда в ней происходит так называемая перезагрузка.

«Перезагрузка - это необходимая часть жизни. Но у каждого наступает момент, когда нужен именно внутренний, душевный отдых. В такие моменты смена обстановки и смена привычных действий - это для меня, наверное, лучшая перезагрузка», - рассказала звезда.

В то же время, она заинтриговала своих поклонников, заявив, что в ближайшее время поделится с ними важной новостью.

«Наконец-то новость о беременности. Пора бы уже», «Вот бы лялечку вам», «Ты ждёшь ребёнка?», «Так хочется чтоб вы были беременны», «Там жирок свисает под кофтой?», «Согласны на усе 100. Перезагрузка важна», - пишут люди.

Напомним, Полякова в гневе начала ломать инвентарь на "Маске", поскандалив с Каменских: "Пошла по стопам...".

Как сообщала Politeka, Каменских и Гросу схлестнулись в "битве француженок", кардинально изменив внешность: "Не идет вообще".

Также Politeka писала, что Настя Каменских без штанов в образе девочки-подростка показала украинцам язык.