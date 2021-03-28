Відома модель Емілі Ратаковски під час прогулянки з красунею-подружкою помірялася формами

Після того, як модель народила сина, вона припинила публікувати нові знімки і рідко з'являється в Instagram. У той же час шанувальники Емілі вирішили згадати кращі образи моделі, в яких вона була помічена на фото, зроблених ще до вагітності.

На одному з таких знімків Ратаковскі блищала в чорній сукні з акуратним декольте, простим макіяжем без акценту на пухких губах і без того виразних очах. При цьому дівчина позувала досить близько стоячи поруч з красунею-подругою, яка захопила не менш яскравою зовнішністю і чорною сукнею, але вже з закритим декольте.

Як можна помітити, світловолоса модель і сама Ратаковскі зіграли на контрастах, міряючись достоїнствами один перед одним близько до камери. Завдяки тому, що Емілі з дитинства була струнка, їй не доводилося особливо піклуватися про зайву вагу, тому на більшості кадрів Ратаковскі вражає саме вигинами.

Отметиим, після народження дитини Ратаковскі ще жодного разу не показувала фігуру, присвячуючи свій час сім'ї і самій собі. І тільки недавно дівчина поділилася постом магазину, заради якого не тільки засвітилася вперше після пологів, але ще і розкрила піжаму, щоб показати тіло у всій красі.

"Це було записано до вагітності? що ?? !!! Мені потрібно знати; німфа припливла; чорт візьми, Емілі, хороша робота! Цілі🙌 👏; Як? У тебе тільки що народилася дитина! 🙄 ; Я маю на увазі, що ти виглядаєш так, ніби не народжувала!; Дівчина, це вогонь; а що так можна було? Отетерівши...; Прошу вибачення, але де животик після вагітності", - відповідають в мережі.

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