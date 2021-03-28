Відома модель Емілі Ратаковски під час прогулянки з красунею-подружкою помірялася формами
Після того, як модель народила сина, вона припинила публікувати нові знімки і рідко з'являється в Instagram. У той же час шанувальники Емілі вирішили згадати кращі образи моделі, в яких вона була помічена на фото, зроблених ще до вагітності.
На одному з таких знімків Ратаковскі блищала в чорній сукні з акуратним декольте, простим макіяжем без акценту на пухких губах і без того виразних очах. При цьому дівчина позувала досить близько стоячи поруч з красунею-подругою, яка захопила не менш яскравою зовнішністю і чорною сукнею, але вже з закритим декольте.
Як можна помітити, світловолоса модель і сама Ратаковскі зіграли на контрастах, міряючись достоїнствами один перед одним близько до камери. Завдяки тому, що Емілі з дитинства була струнка, їй не доводилося особливо піклуватися про зайву вагу, тому на більшості кадрів Ратаковскі вражає саме вигинами.
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Отметиим, після народження дитини Ратаковскі ще жодного разу не показувала фігуру, присвячуючи свій час сім'ї і самій собі. І тільки недавно дівчина поділилася постом магазину, заради якого не тільки засвітилася вперше після пологів, але ще і розкрила піжаму, щоб показати тіло у всій красі.
"Це було записано до вагітності? що ?? !!! Мені потрібно знати; німфа припливла; чорт візьми, Емілі, хороша робота! Цілі🙌 👏; Як? У тебе тільки що народилася дитина! 🙄 ; Я маю на увазі, що ти виглядаєш так, ніби не народжувала!; Дівчина, це вогонь; а що так можна було? Отетерівши...; Прошу вибачення, але де животик після вагітності", - відповідають в мережі.
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