Відомий австрійський співак Томас Нойвірт, який став тріумфатором на Євробаченні під псевдонімом Кончіта Вурст, показав стильний образ

Як пише Politeka.net, австрійський співак активно просуває себе в соціальних мережах. Томас продовжує епатувати публіку жіночними образами, підбираючи досить цікавий одяг.

Цей раз не став винятком, адже Нойвірт вибрав для фото піджак, а штани вирішив не надягати. Томас залишив довге волосся, яке заправив шпильками. Поруч можна побачити другого чоловіка, який був у футболці і джинсах.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Красиві фотографії. Обидва виглядають фантастично. Доброго ранку і щасливих вихідних", "відмінна студія, відмінний Ютуб, відмінний подкаст і прекрасні хлопці", " приголомшливий вид! Відмінне шоу! Люблю нові штори! Люблю вас, хлопчики!". "Ви виглядали так здорово, хлопці ... Дякую за ще одне чудове шоу ... дійсно цікаве !! Гарних вихідних .. !!".

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На опублікованому кадрі артист постав у компанії свого друга Мартіна Зерза, з яким він вже неодноразово виступав на сцені одного з найбільш відомих майданчиків для молодих талантів в Австрії.

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