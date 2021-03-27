Известный австрийский певец Томас Нойвирт, который стал триумфатором на Евровидении под псевдонимом Кончита Вурст, показал стильный образ

Как пишет Politeka.net, австрийский певец активно продвигает себя в социальных сетях. Томас продолжает эпатировать публику женственными образами, подбирая довольно интересную одежду.

Этот раз не стал исключением, ведь Нойвирт выбрал для фото пиджак, а штаны решил не надевать. Томас оставил длинные волосы, которые заправил заколками. Рядом можно увидеть второго мужчину, который был в футболке и джинсах.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Красивые фотографии. Оба выглядят фантастически. Доброе утро и счастливых выходных", "Отличная студия, отличный Ютуб, отличный подкаст и прекрасные ребята", "Потрясающий вид! Отличное шоу! Люблю новые шторы! Люблю вас, мальчики!", "Вы выглядели так здорово, ребята ... Спасибо за еще одно отличное шоу ... действительно интересное !! Хороших выходных .. !!".

Мы писали, что австрийский певец Томас Нойвирт, победитель "Евровидения" вновь восхитил поклонников.

На опубликованном кадре артист предстал в компании своего друга Мартина Зерза, с которым он уже неоднократно выступал на сцене одного из наиболее известных площадок для молодых талантов в Австрии.

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