Зірка показала, що у не є

Відома українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, показала, як можна використовувати її форми

Зірка вибирає найвідвертіші вбрання з декольте, демонструючи свої достоїнства у всій красі, пише Politeka.net. Цього разу блондинка знайшла своїм принадам застосування.

На одному з нових знімків в Instagram Міла позувала в маєчці, з-під якої визирав краєчок мереживного ліфчика.

15-ий розмір притягував погляд, а Міла зверху на нього поклала суші, використовуючи бюст замість тарілки.

"1 or 2? Найкраща прикраса для дівчини - щастя 🤩 це смачні суші🍣, а який смачний чізкейк нямооочка😍 🍰", - написала модель.

За 10 годин публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Це вже точно, кращої прикраси і бути не може👏👏👏", "Вау ти чудова 😍😍 мені більше подобається друге фото 😍😍", "Спасибі, що розмістила фото ❤️🙌🔥😍", "Я б із задоволенням мала б таку прикрасу😍Я дуже обожнюю суші😍", "Дві фотографії нереально круті😍 ти шикарно виглядаєш❤️", "Вони схожі дві, і ти на двох фотках дуже красива 🔥❤️", "Омг, повний обід з кращим десертом у світі 😍😍😍😍", "Немає серед цих фото кращої тому що вони обидві приголомшливі", "Суші їдять не так ... зазвичай", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Міла Кузнєцова народилася у 1988 році в Києві. Була учасницею українського проекту "Модель XL". Вона заявляла, що в неї мрія реалізувати себе в модельній сфері.

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