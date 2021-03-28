Звезда показала, что у не есть

Известная украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, показала, как можно использовать ее формы

Звезда выбирает самые откровенные наряды с декольте, демонстрируя свои достоинства во всей красе, пишет Politeka.net. В этот раз блондинка нашла своим прелестям применение.

На одном из новых снимков в Инстаграм Мила позировала в маечке, из-под которой выглядывал краешек кружевного лифчика.

15-ый размер притягивал взгляд, а Мила сверху на него положила суши, используя бюст вместо тарелки.

"1 or 2? Самое лучшее украшение для девушки - счастье 🤩 это вкуснейшие суши🍣 , а какой вкусный чизкейк нямооочка😍🍰", - написала модель.

За 10 часов публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"Это уж точно, лучшего украшения и быть не может👏👏👏", "Вау ты чудесная 😍😍 мне больше нравится второе фото 😍😍", "Спасибо, что разместила фото ❤️🙌🔥😍", "Я бы с удовольствием носила бы такое украшение😍Я очень обожаю суши😍", "Две фотографии нереально крутые😍 ты шикарно выглядишь❤️", "Они похожи две, и ты на двоих фотках очень красивая 🔥❤️", "Омг, полный обед с лучшим десертом в мире 😍😍😍😍", "Нет среди этих фото лучшей потому что они обе потрясающие", "Суши едят не так ... обычно", - написали пользователи сети.

Напомним, Мила Кузнецова родилась в 1988 году в Киеве. Была участницей украинского проекта «Модель XL». Она заявляла, что у нее мечта реализовать себя в модельной сфере.

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