Поки вся країна бореться за виживання та відбудову, питання екологічної безпеки та чистого повітря в наших містах залишається напрочуд гострим.

Деякі підприємства роками звикли працювати за старими шкідливими звичками, отруюючи довкілля та ігноруючи закон. Проте часи безкарності минають, і за кожен нелегальний викид у повітря доводиться платити величезні гроші. Гучний екологічний скандал на Полтавщині нарешті добіг свого фіналу: відома компанія, яка тривалий час буквально пускала брудний дим в атмосферу без жодних дозвільних документів, виклала з кишені понад мільйон гривень збитків. Як екоінспектори викрили порушників одразу у двох містах, чому підприємство відмовлялося платити добровільно та як до справи довелося залучати прокуратуру — читайте у нашому матеріалі.





Подвійний удар по екології: рейд інспекторів у Полтаві та Кременчуці

Історія тягнеться ще з планової перевірки, яку ретельно провели фахівці Державної екологічної інспекції Центрального округу. Екологи завітали на виробничі потужності ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС», аби перевірити, чи дотримується бізнес природоохоронного законодавства.





Результати інспекції виявилися невтішними. Фахівці спіймали підприємство на гарячому одразу у двох найбільших містах області — Полтаві та Кременчуці. Виробничі підрозділи компанії через свої стаціонарні джерела (простіше кажучи — промислові труби та вентиляції) масово викидали забруднюючі речовини в атмосферу. І все б нічого, якби на ці викиди підприємство мало відповідні офіційні дозволи. Проте жодних документів у керівництва не знайшлося. За результатами цього екологічного рейду інспектори одразу виписали суворий припис із вимогою негайно усунути всі порушення.

Рахунок на мільйон: екологи підрахували ціну отруєного повітря

Просто закрити труби та пообіцяти «більше так не робити» порушникам не вдалося. Фахівці Держекоінспекції взялися за калькулятори, щоб мовою цифр оцінити ту шкоду, яку компанія завдала здоров'ю людей та навколишньому середовищу через наднормативні брудні викиди.

Математика екологів виявилася безжальною і вилилася у солідну суму. Інспекція офіційно пред’явила підприємству претензію на відшкодування збитків. Сума залізобетонного екологічного рахунку склала 1 026 149 гривень та 43 копійки.

Судовий пресинг: як прокуратура змусила компанію спустошити гаманець

Звісно, добровільно розставатися з мільйоном гривень керівництво «ІНТЕР-ЛІС» не поспішало і претензію екоінспекторів просто проігнорувало. Тоді захисники природи вирішили діяти радикально та звернулися по допомогу до Полтавської обласної прокуратури, аби ті захистили інтереси держави та змусили порушників заплатити через суд.

Прокурори довго не думали, швидко оформили позови та відкрили судові провадження проти компанії. Тільки-но запахло реальним судовим вироком та примусовим арештом рахунків, у підприємства раптово знайшлися гроші. Не чекаючи фінальних засідань, ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС» повністю та до копійки сплатило весь мільйонний штраф.



У Держекоінспекції наголошують: цей випадок має стати серйозним уроком для всього бізнесу в регіоні. Заробляти гроші, отруюючи повітря, яким дихають українці, більше нікому не дозволять — рахунки за екологічне свавілля будуть іти на мільйони.