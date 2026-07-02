Директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Мостепан відвідала в одній зі столичних лікарень постраждалих унаслідок масованої нічної атаки Росії на Київ, серед яких – працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які отримали поранення під час виконання службових обов'язків.

«Сьогодні Київ пережив ще одну важку ніч. Найболючіше – це людські втрати та десятки постраждалих. Ми робимо все можливе, щоб кожен пацієнт отримав своєчасну і якісну медичну допомогу. Особливий біль викликає те, що серед постраждалих – наші колеги, працівники екстреної медичної допомоги, які, рятуючи інших, самі опинилися під ворожим вогнем. Це люди, які щодня першими приходять на допомогу, ризикуючи власним життям», – зазначила Тетяна Мостепан.

За її словами, станом на 12:00 внаслідок ворожої атаки постраждали 87 людей. Із них 68 госпіталізовано, ще 19 отримали медичну допомогу амбулаторно. Серед госпіталізованих – 37 чоловіків, 27 жінок та четверо дітей.

У тяжкому стані перебувають 13 пацієнтів, 49 – у стані середньої тяжкості, двоє – у легкому стані та ще двоє – у відносно задовільному.

Серед постраждалих – четверо дітей. У тяжкому стані перебувають однорічний хлопчик та п'ятирічна дівчинка. Шістнадцятирічна дівчина отримує необхідну медичну допомогу у стані середньої тяжкості. Також лікарі проводять операцію 10-річному хлопчику, який зазнав тяжких травм.

Під час ворожої атаки постраждали й працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Бригада, яка прямувала на виклик до місця обстрілу, сама потрапила під удар. Поранення отримали шестеро працівників – троє парамедиків та троє екстрених медичних техніків.

Крім того, пошкоджено будівлі підстанцій екстреної медичної допомоги, дев'ять автомобілів швидкої допомоги, 26 вікон та шість дверей.

Тетяна Мостепан наголосила, що попри масштабну атаку медична система столиці витримала навантаження та продовжує працювати безперебійно.

«Під час ліквідації наслідків атаки на 59 локаціях одночасно працювали 110 бригад екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Столичні медики вкотре продемонстрували неймовірну професійність, витримку та відданість своїй справі. Щиро дякую працівникам екстреної медичної допомоги, лікарям, підрозділам ДСНС, комунальним службам і всім, хто від перших хвилин після атаки безперервно працює заради порятунку людей. Саме завдяки їхній мужності та злагодженій роботі вдається рятувати життя навіть у найважчі моменти», – підкреслила директорка Департаменту.

Вона також висловила щирі співчуття родинам загиблих та побажала якнайшвидшого одужання всім постраждалим.