Начальник Управління організаційної діяльності Державної екологічної інспекції України Олександр Федоренко та начальник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський у складі української делегації відвідали Естонську Республіку з метою вивчення передових європейських практик у сфері державного екологічного контролю, цифровізації управління довкіллям та розвитку міжнародного співробітництва.



Програма візиту охопила низку державних і муніципальних установ, які формують та реалізують екологічну політику Естонії.



Зокрема, українська делегація відвідала Естонське агентство з охорони довкілля (Keskkonnaamet), де ознайомилася із системою державного екологічного контролю та моніторингу довкілля, а також сучасними цифровими рішеннями, що забезпечують ефективне управління природними ресурсами та оперативне реагування на екологічні виклики. Окрему увагу було приділено практичним інструментам цифровізації, які використовуються для контролю за дотриманням природоохоронного законодавства.



Під час зустрічей у Департаменті довкілля міста Таллінн та Талліннській міській раді учасники обговорили реалізацію екологічної політики на рівні муніципалітетів, розвиток міської екологічної інфраструктури, управління зеленими зонами та адаптацію до змін клімату. Також було розглянуто питання інтеграції екологічних рішень у стратегії міського розвитку, забезпечення балансу між урбанізацією та збереженням природного середовища, а також механізми залучення громадськості до ухвалення управлінських рішень.





У рамках візиту до ESTDEV – Естонського центру міжнародного розвитку сторони обговорили питання післявоєнного відновлення України, роль міжнародних партнерів у реалізації відбудовчих проєктів та перспективи довгострокової співпраці між Україною та Естонією.

Практичний досвід організації роботи територіальних громад делегація вивчала під час відвідування муніципалітету Lääne-Harju vald у місті Палдіскі. Естонські колеги представили підходи до управління відходами, розвитку місцевої інфраструктури та реалізації проєктів сталого розвитку на рівні громади.











Під час робочих зустрічей українська сторона відзначила високий рівень цифровізації природоохоронної сфери Естонії, ефективне поєднання сучасних технологій із прозорими механізмами управління та практичне застосування екологічних стандартів. Особливий інтерес викликали рішення, які можуть бути адаптовані в Україні для вдосконалення системи державного екологічного контролю та підтримки процесів відновлення громад.



За результатами візиту сторони підтвердили зацікавленість у подальшому розвитку співпраці у сферах екологічного контролю, цифровізації управління довкіллям та міжмуніципального партнерства. Отримані знання, напрацьовані контакти та практичний досвід сприятимуть впровадженню кращих європейських практик у діяльність природоохоронних органів України та зміцненню міжнародного партнерства.