В Одесі, де зараз вирує четвертий Південний Шевченко-Рок-Фест «КОБЗАР», відбулася не просто офіційна зустріч, а справжній душевний та водночас бойовий просвітницький захід під назвою «Українська — мова Героїв». За одним столом зібралися ті, хто щодня тримає культурний та інформаційний фронт: талановиті митці, прогресивна молодь, вчителі, науковці та громадські активісти. Хто з херсонських посадовців завітав до Одеси, чому українська мова стала головним чинником нашої безпеки та як херсонці увічнили пам’ять про своїх полеглих захисників.





Мова — це зброя: відверте зізнання херсонського посадовця

Одеса зустріла гостей із притаманною їй гостинністю. Одним із перших до присутніх звернувся перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Михайло Линецький. Його слова, засновані на власному життєвому досвіді, відгукнулися в серці кожного слухача.





Посадовець щиро поділився своїми думками про те, чим є мова для воюючої країни:

«Мій професійний шлях і життєвий досвід переконали мене в тому, що українська мова не лише відкриває нові можливості для особистісного й професійного розвитку, а й об’єднує суспільство навколо спільних цінностей, зміцнює державу та формує нашу національну ідентичність. Саме тому надзвичайно важливо підтримувати, розвивати й утверджувати український мовний простір».

Велике прибирання в ефірі: південь очищають від російського бруду

Учасники зустрічі не стали ховатися за красивими фразами, а одразу перейшли до обговорення найгостріших проблем. Головний меседж дискусії — інформаційний простір півдня України потребує негайного та капітального очищення від залишків російського впливу.

Присутні одностайно погодилися, що під час повномасштабної війни популяризація українського слова — це не просто питання культури, а один із ключових елементів нашої національної безпеки та стійкості. Саме рідна мова тримає суспільство в єдності та слугує найпотужнішим інструментом спротиву окупантам. Фахівці також згадали про неоціненну спадщину лауреатів Шевченківської премії, яка зараз, як ніколи, допомагає українцям усвідомити, хто вони є насправді.

«Херсон. Крок у вічність»: як увіковічнили подвиг полеглих воїнів

Окремою, дуже емоційною та важливою частиною зустрічі стало питання збереження пам'яті про тих, хто віддав життя за нашу свободу. Учасники детально обговорили, як правильно налагодити співпрацю з ветеранськими організаціями, аби жоден подвиг не був забутий.

Херсонці поділилися з присутніми своїм унікальним та болючим досвідом. Вони презентували меморіальний проєкт «Херсон. Крок у вічність». Ця ініціатива створена спеціально для того, щоб закарбувати в історії імена та історії полеглих Героїв, які захищали рідне місто та всю Україну від загарбників.

Велика подяка за гостинність

Наприкінці заходу організатори та гості висловили найтепліші слова вдячності всім, хто доклав руку до створення цієї важливої події. Величезне «дякую» за бездоганну підготовку, щирий прийом та професіоналізм висловили Одеській ОДА та МВА, профільним департаментам культури міста й області, а також усьому колективу Одеської обласної наукової бібліотеки імені Михайла Грушевського, яка гостинно відчинила свої двері для цієї великої зустрічі. Подібні заходи доводять: південь України був, є і буде українським, а наша мова — це та сила, яку ворогу ніколи не здолати.