Про це він сказав під час виступу на пленарному засіданні Верховної ради 1 липня 2026 року.



«Я хотів би повернутися до 3 квітня й до подій, які відбулися в місті Коростень, коли прибувши разом з колегою Тетяною Грищенко в перші години після (російського) удару по мікрорайону Бровар ми побачили відсутність і бездіяльність міської влади у ліквідації наслідків цього страшного удару. Ми з Тетяною Грищенко звернулися до Офісу генерального прокурора і Житомирської обласною прокуратурою відкрите відповідне кримінальне провадження і я сподіваюся, що відбудеться об’єктивне, неупереджене розслідування щодо дій посадових осіб в ситуації, коли люди опинилися сам на сам з бідою після удару ворога по цьому місту, яке має велику історію, по нашому північному форпосту. Окремо я хочу подякувати моїм колегам, які ініціюють перед президентом України, і я також долучаюсь до цієї ініціативи про введення військової адміністрації в Коростенській громаді», - сказав народний депутат.





Пушкаренко зауважив, що сьогодні видно «байдужість, халатність і проросійські настрої керівництва міста» та пригадав візити до Коростеня проросійських політиків.

«Ми пам’ятаємо, як наввипередки проросійські політики, проросійські телеканали приїздили на запрошення міського голови перед війною і який шабаш там влаштовували. Тому я дякую колегам за цю ініціативу і сподіваюся, що крок про введення військової адміністрації міста Коростень поставить крапку у цьому бардаку і хаосі, який сьогодні в Коростені», - завершив свій виступ Арсеній Пушкаренко.