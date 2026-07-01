Допоки вся країна намагається навести лад у власній хаті, Державна екологічна інспекція веде безкомпромісну війну проти тих, хто перетворює українські землі на незаконні сміттєзвалища.

Черговий гучний скандал спалахнув у Слов’янську, де звичайна недбалість місцевих комунальників обернулася кримінальним провадженням. Закритий на замок полігон відходів раптово перетворився на нелегальне звалище, проте екологічні інспектори Донеччини оперативно втрутилися в ситуацію, виїхали на місце з обшуками та підрахували збитки до копійки. Що саме зафіксували захисники природи, яке покарання чекає на винних та чому чиновникам не вдалося приховати брудні оборудки.

Екоінспекція на варті закону: регулярні рейди та слідчі дії

Фахівці Державної екологічної інспекції у Донецькій області вже давно стали головним жахом для екопорушників. У рамках закону інспектори регулярно залучаються правоохоронними органами як ключові спеціалісти до проведення офіційних слідчих дій. Вони тримають під постійним контролем лісові насадження та земельні ділянки по всьому регіону, фіксуючи кожне правопорушення.

Цього разу державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища отримали екстрений виклик від Слов’янської окружної прокуратури. Правоохоронці залучили екологів до розслідування кримінальної справи за фактом масового засмічення земель побутовими відходами безпосередньо у Слов’янську.

Хто відчинив ворота порушникам: вердикт екологічних інспекторів

Коли екоінспектори прибули на місце події, перед ними відкрилася неприглядна картина. Як з'ясувалося, у 2026 році керівництво місцевого комунального підприємства просто «забуло» про свої прямі обов'язки. Полігон побутових відходів у Слов’янську офіційно закрили для подальшого відновлення землі, але комунальники не зробили нічого, щоб закрити туди доступ стороннім. За в’їздом ніхто не стежив, і ворота фактично залишалися відчиненими.

Користуючись такою безкарністю, люди упродовж кількох місяців безперешкодно звозили туди непотріб. Уся технологічна дорога та прилеглі ділянки комунальної власності швидко покрилися горами побутового сміття.

Жоден метр не сховався: інспекція виставила рахунок чиновникам

Державні інспектори провели ретельне обстеження та виміри засміченої території. За результатами їхньої роботи було чітко встановлено, що площа забрудненої землі склала 57 квадратних метрів.

Фахівці Екоінспекції провели детальний математичний розрахунок шкоди, яку цей безлад завдав державі. Вердикт екологів виявився суворим і болючим для бюджету комунальників — сума збитків склала 174 тисячі гривень. В інспекції наголошують, що подібне ставлення до природи є прямим і грубим порушенням Земельного кодексу України та Закону «Про охорону земель», яке тягне за собою жорстку відповідальність.





Повний розрахунок та підозра: Екоінспекція закликає діяти разом

Завдяки залізобетонним доказам та розрахункам, які підготувала Державна екологічна інспекція, викрутитися чиновникам не вдалося. За інформацією прокуратури, безпосередньому посадовцю комунального підприємства вже офіційно оголосили підозру у службовій недбалості. Крім того, під тиском екологів та правоохоронців, комунальники вже повністю та в повному обсязі виплатили державі всі 174 тисячі гривень завданих збитків.

Державна екологічна інспекція у Донецькій області вкотре виступає із суворим попередженням до всіх підприємств та звичайних громадян: вимоги природоохоронного законодавства у сфері управління відходами мають виконуватися бездоганно. Водночас інспектори просять кожного жителя області бути їхніми «очима» на місцях. Якщо ви помітили, що хтось нишком викидає сміття чи забруднює землю — негайно повідомляйте про це в Екоінспекцію. Разом ми змусимо кожного чиновника та правопорушника поважати закон і природу нашої країни.