Відомий 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» опинився в епіцентрі серйозних кадрових перестановок та інформаційних зливів. Стало відомо про відсторонення від посади незмінного бойового командира підрозділу — Юрія Васильовича Гаркавого. Це рішення викликало хвилю обурення серед особового складу. Військові, які просто зараз перебувають на лінію зіткнення, записали серію відвертих та емоційних відеозвернень до Головнокомандувача ЗСУ. Вони вимагають повернути командира, пояснити причини такого рішення та захистити честь уславленної частини від брудних наклепів у тилу.





«Ми тримаємо оборону завдяки йому»: поранені воїни вимагають справедливості

Першими мовчання перервали бійці, які віддали за незалежність країни власне здоров'я. До редакції надійшло відеозвернення від важкопораненого військовослужбовця полку з позивним «Череп», який перебуває в підрозділі з 2023 року та зазнав тяжкого каліцтва під час виконання бойового завдання у 2024 році. Боєць із протезами руки та ноги відкрито звернувся до військового керівництва.

«У мене до вас таке запитання: чому зняли нашого керівника полку "Скеля" Гаркавого Юрія Васильовича зі своєї посади, яку він дуже вміло очолював? Ми воюємо на дуже багатьох напрямках і держимо оборону завдяки йому. Надіюсь, до вас дійде це відео і ви відповісте на моє питання», — заявив штурмовик «Череп».

Прямо з окопів: "Чому до нас таке ставлення"?

Аналогічну позицію висловлюють і ті воїни, які просто зараз виконують завдання «в нулі». На іншому відео троє бійців у повній амуніції прямо з позицій наголосили, що відсторонення командира деморалізує особовий склад, який щодня ризикує життям.

Військові відверто не розуміють, чим завадив керівництву успішний бойовий офіцер, під керівництвом якого підрозділ ефективно нищить ворога:

«Ми — бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Ми не розуміємо, чому відсторонили нашого командира. Ми виконуємо багато бойових завдань, відтискаємо ворога, зараз знаходимось безпосередньо на позиції. Чому до нас таке ставлення?»





Російські наративи в українському тилу: полк просить захисту від інформаційних атак

Найбільш масовим стало колективне звернення штурмовиків полку «Скеля». Тримаючи в руках свій бойовий прапор, десятки озброєних військових закликали Головнокомандувача втрутитися в ситуацію та зупинити цілеспрямоване знищення репутації їхнього підрозділу через сумнівні медіаресурси.

Воїни наголошують, що проти них розгорнули справжню інформаційну війну, яка підігрує ворожій пропаганді та знецінює подвиги українських солдатів:

«Пане Головнокомандувачу! Ми захищаємо Україну на найважчих ділянках фронту. Просимо захистити і нас, ваших воїнів, від безпідставних інформаційних атак і наклепів сумнівних медіаресурсів, риторика яких нагадує російську пропаганду. Просимо захистити честь і гідність тих, хто щодня виборює Україну!»

Наразі офіційної реакції від Генерального штабу чи Міністерства оборони щодо кадрових рішень та звинувачень з боку бійців полку «Скеля» немає. Суспільство та армія чекають на чіткі відповіді, адже зачистка авторитетних бойових командирів під час жорстоких боїв може мати фатальні наслідки для фронту.





