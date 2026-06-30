Життя в умовах воєнного стану щодня випробовує на міцність не лише нашу оборону, а й базові права громадян, які є основою демократичного суспільства.

Поки країна бореться із зовнішнім ворогом, у тилу нерідко розгортаються власні драми, пов’язані з несправедливістю, бюрократією та порушенням закону. Днями у Житомирській області оприлюднили цифри, які змушують тверезо поглянути на ситуацію: тисячі офіційних скарг від звичайних людей, сотні раптових перевірок найважливіших установ та реальні покарання для посадовців, які забули про свої обов’язки. Що насправді коїться в регіоні, які права українців опинилися під найбільшим ударом та як змушують можновладців відповідати за свої вчинки — читайте у нашому детальному матеріалі.

Великий розбір за лаштунками: хто вирішував долю прав громадян

29 червня відбулася подія, яка зібрала разом тих, від кого безпосередньо залежить справедливість у регіоні. Презентація Щорічної доповіді Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за 2025 рік із детальним розбором саме по Житомирській області стала майданчиком для відвертої розмови. За одним столом зібралися керівники області, представники місцевого самоврядування, судді, правоохоронці, громадські активісти та міжнародні партнери.

Такий поважний склад учасників зібрався не для формальних галочок. Під час гострих панельних дискусій присутні обговорювали найболючіші виклики сьогодення. Мова йшла про те, як захистити права людей в умовах воєнного стану, як забезпечити нормальне життя для внутрішньо переміщених осіб та дітей, як відкрити реальний доступ до правосуддя, зробити громади безбар’єрними та налагодити нормальний діалог між звичайними людьми та державними органами.

Астрономічні цифри: на що найчастіше скаржаться житомиряни

Результати роботи Представництва Уповноваженого в Житомирській області за минулий рік чітко показали, де правова система дає збій. Протягом 2025 року правозахисники отримали неймовірну кількість скарг — 4 070 офіційних звернень від людей, які зіткнулися з конкретними правопорушеннями.

Якщо розкласти ці цифри по поличках, стає зрозуміло, що найбільше турбує жителів області:

Громадянські права опинилися під найбільшим ударом — саме цієї сфери стосувалися 3 325 звернень;

опинилися під найбільшим ударом — саме цієї сфери стосувалися 3 325 звернень; Соціальні питання , які безпосередньо впливають на виживання та добробут людей, згадувалися у 386 скаргах;

, які безпосередньо впливають на виживання та добробут людей, згадувалися у 386 скаргах; Економічні права та проблеми у сфері бізнесу чи праці стали причиною для 206 звернень;

та проблеми у сфері бізнесу чи праці стали причиною для 206 звернень; Захист прав дитини змусив батьків та опікунів звертатися по допомогу 131 раз.

Тотальний моніторинг: 139 рейдів у найважливіші сфери

Щоб не вірити чиновникам на слово, Представництво Уповноваженого розгорнуло масштабну інспекцію по всьому регіону. За рік було здійснено 139 моніторингових візитів. З них 116 разів перевіряючі особисто виїжджали на об'єкти, а у 23 випадках влаштовували ретельні безвиїзні перевірки документів.

Під приціл правозахисників потрапило буквально все: від того, як забезпечується право на життя та безпеку під час повітряних тривог, до умов проживання людей, які постраждали від війни. Окрему увагу приділили так званим «місцям несвободи» (установам закритого типу), дотриманню інформаційних прав громадян, захисту малечі та тому, наскільки чесно й справедливо працює судова система на місцях.





Час розплати: посадовців масово притягують до відповідальності

Найголовніше, що ці перевірки та скарги людей не залишилися лежати в довгих шухлядах. Механізми контролю цього разу спрацювали принципово та жорстко. За результатами виявлених порушень було винесено 13 актів реагування. Зокрема, було направлено 9 офіційних подань та 4 суворі приписи, які стосувалися порушень у сфері захисту персональних даних громадян.

Ба більше, за результатами цих рейдів 13 чиновників різного рангу в органах державної влади та місцевого самоврядування Житомирщини отримали дисциплінарні стягнення та були притягнуті до відповідальності. Це чіткий сигнал для всіх посадовців: статус чи крісло не захистять від відповідальності, якщо ти порушуєш права звичайної людини. Робота триває, і правозахисники обіцяють не збавляти обертів, адже повага до закону має бути абсолютною для всіх.