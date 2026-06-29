Оболонська набережна в Києві бачила чимало подій, але цими вихідними вона перетворилася на справжню арену мужності, сили духу та незламності.

Тут відбувся грандіозний «Гала-вечір поєдинків серед ветеранів» — унікальний захід, який зібрав разом тих, хто пройшов пекло фронту, зовсім юних спортсменів, що лише починають свій шлях, та небайдужих киян. Замість звичних офіційних промов та нудних звітів, гості свята побачили реальні, запеклі бої та почули історії людей, які захистили нашу країну на передовій, а тепер будують нове цивільне життя. Хто з відомих посадовців прийшов обійняти бійців, які пристрасті вирували на рингу та чому цей вечір змусив багатьох присутніх не стримувати сліз.

На запрошення сусіда: великі гості на Оболонській набережній

Спортивно-патріотичне свято на березі Дніпра викликало неабиякий ажіотаж. Підтримати хлопців та дівчат, які повернулися з передової, прийшло дуже багато людей, серед яких були помічені й керівники столиці. Зокрема, на захід завітав голова Подільської районної державної адміністрації Володимир Наконечний. Він приїхав сюди не просто як офіційна особа, а на щире запрошення свого колеги — очільника Оболонського району Кирила Фесика.



Посадовці прийшли без пафосу та краваток, щоб просто постояти поруч із нашими захисниками, потиснути їм руки та подякувати за те, що Київ сьогодні може жити, дихати й виховувати нове покоління.

Молода кров: юні чемпіони задають жару

Вечір розпочався надзвичайно динамічно. Розігрівати публіку та задавати правильний бойовий тон вийшли зовсім юні спортсмени. Малі козаки та козачки продемонстрували таку шалену техніку, силу характеру та волю до перемоги, що вболівальники на трибунах ледь встигали аплодувати.

Для дітлахів це був не просто черговий виступ чи показові змагання. Виходити на ринг, коли на тебе дивляться справжні бойові ветерани з орденами на грудях — це величезна відповідальність. І молодь не підвела: вони виклалися на всі сто відсотків, довівши, що в України росте гідна, сильна та спортивна зміна, яка вміє тримати удар.

Головна битва: незламні на рингу та в житті

Проте найголовнішою, центральною подією вечора, заради якої всі й зібралися, стали поєдинки за участю ветеранів російсько-української війни. Ці люди вже давно все і всім довели на полі бою, захищаючи нашу землю зі зброєю в руках. Але повернувшись додому, вони зіткнулися з новим, не менш складним викликом — адаптацією до мирного життя, відновленням після поранених тіл і душ.

І вони знову перемогли. Своїм виходом на ринг ветерани продемонстрували, що українська незламність не зникає після демобілізації. Спорт став для них тим містком, який допомагає повертатися, загартовувати тіло та знаходити нові сенси.





Голова Подільської РДА Володимир Наконечний, ділячись своїми емоціями від побаченого, ледве стримував захоплення:

«Спорт допомагає відновлюватися фізично та об’єднує людей навколо поваги, взаємної підтримки та любові до України. Найбільше вражають наші ветерани – люди, які боронили державу зі зброєю в руках, а сьогодні демонструють силу духу, витримку та бажання рухатися вперед. Їхній приклад надихає молодь і нагадує кожному, якою ціною виборюється наша свобода».





Сила України — у її людях

Коли пристрасті на рингу трохи вщухли, настав час для найтепліших слів. Очільник Подільського району щиро подякував організаторам за те, що роблять такі великі й правильні справи, а ветеранам — за їхній щоденний подвиг, мужність і за те, що вони є живим прикладом того, як треба любити свою Батьківщину.

«Наші Захисники і Захисниці щодня доводять, що сила України – у людях. Саме завдяки їм ми маємо можливість жити, працювати та будувати майбутнє нашої держави», — підкреслив наостанок Володимир Наконечний.

Гала-вечір на Оболоні ще раз нагадав усім киянам просту істину: війна триває, але ми сильні, поки тримаємося разом, підтримуємо один одного та поважаємо тих, хто віддав своє здоров'я за наш спокій. Справжні герої — серед нас, і вони продовжують надихати країну на нові перемоги.