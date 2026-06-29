До бібліотеки прийшов дружній колектив служби військового капеланства Національної гвардії України на чолі з начальником служби полковником Олександром Іздебським. Вони приєдналися до патріотичної акції «Вишиванка для Героя», а саме – для Героя України, командувача Національної гвардії України генерал-майора Олександра Півненка.



Перед початком акції військові капелани здійснили спільну молитву на благословення створення вишиванки. Після молитви вони долучилися до вишивання Геройської вишиванки.



Цей жест має глибоке символічне значення. Кожен стібок – це молитва, кожна нитка – знак духовної підтримки, єдності та подяки. Так народжується не просто вишиванка, а справжній оберіг, в який вплетено віру, любов до України та благословення тих, хто духовно підтримує наших захисників.





Вишиванка здавна є символом української ідентичності, незламності та зв'язку поколінь. А коли до її створення долучаються капелани, вона набуває особливої ​​духовної сили, стаючи знаком Божого захисту та молитви за Героя України та за всіх захисників України.

Дякуємо священикам-капелланам Київського гарнізону Національної гвардії України за участь у цій важливій події, за їхню місію служіння, підтримку українських воїнів та збереження духовних традицій нашого народу.

Водночас творимо історію, в якій кожен стібок є символом віри, сили та Перемоги України.

На завершення заходу для шановних гостей було проведено екскурсію Національною бібліотекою України для дітей, під час якої учасники ознайомилися з її історією, діяльністю та культурно-просвітницькими проектами. Біля меморіальної виставки-інсталяції капелани здійснили молитву за загиблих українських дітей.

На згадку про цю зустріч кожен гість отримав оберег – ангелика, створеного читачами бібліотеки. Нехай цей маленький символ дитячої любові, добра і віри супроводжує наших капеланів у їхньому служінні та оберігає їх на всіх дорогах.